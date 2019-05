USA – Hiina kaubandussõda võtab täistuurid

Veel eelmise nädala alguses saatsid nii USA kui ka Hiina valitsus signaale, et kahe maailma suurima majandusega riigi kaubanduslepe on nii kaugel, et arutluse all on juba allkirjastamistseremoonia logistikaküsimused. Mõni päev hiljem oli olukord nii kardinaalselt muutunud, et hiinlased mõtlesid, kas enam üldse läbirääkimistele tulla.