Tallink alkoholiaktsiisi langetamisest: toetame ideed teha muudatus võimalikult ruttu

«Tallink on selgelt seisukohal, et alkoholiaktsiisi langetamine taastab olulises osas soomlastes taas suurema huvi Eestisse reisimise vastu,» rääkis Paavo Nõgene ja lisas, et aktsiisi langetamine avaldab otsest mõju erinevate tululiikide laekumisele riigieelarvesse. Tallinki Soomes asuv Soome turu müügimeeskond peab seda väga oluliseks sammuks ning peab oluliseks selle sammu võimalikult kiirelt realiseerimist. «Sel on oma mõju kogu Eesti teenindavale sektorile ning ka oluline mõju toomaks Eestisse soomlasi, kes soovivad reisida Tallinnast kaugemale, kuna kaasaostetavate kaupade soodsamad hinnad kompenseerivad reisiks tehtud kulutusi,» selgitas Nõgene.