Reformierakond toetab Helme plaani vähendada alkoaktsiisi juba suvel

«See on see, mida ma tingimata tahan ja millega ma valitsusse lähen,» ütles Helme, kes tunnistas, et see nõuab ka riigikogult väga kiiret tegutsemist.

Ta lisas, et aktsiiside vähendamise eelnõu pole keeruline, kuna «seal on vaja ära muuta vaid kaks-kolm numbrit». Keerulisem on tema sõnul maksumuudatuse mõjude prognoosimine ja analüüsimine. «Keeruline on ka poliitiline protsess sinna juurde, et kõik teised koalitsioonikaaslased kaasa tuleksid,» märkis ta.

Endise rahandusministri Aivar Sõerdi selgitusel on kiireim viis alkoholiaktsiisi langetamiseks toetada eelnõu, mille Reformierakonna fraktsioon 2. mail riigikogu menetlusse andis, samuti toetab erakond piirikaubandust tõrjuva eelnõu vastuvõtmist selliselt, et see hakkaks kehtima alates 1. juulist.

«Kui piirikaubanduse tekitasid aktsiisitõusud, siis piirikaubandust saab ka tõrjuda aktsiisilangetusena,» selgitas Sõerd.

Sõerdi sõnul on Reformierakonna eelnõu sisendina kasutanud eelmise aasta oktoobris valminud konsultatsioonifirma KPMG analüüsi, mis jõudis järeldusele, et Läti-suunalist piirikaubandust on võimalik edukalt tagasi pöörata. «Uuringu oluliseks osaks ja sisendiks oli uuringu raames Kantar Emori tehtud küsitlus. Selle kokkuvõte oli, et kui õllekohvri hinnavahe Lätiga oleks alla kahe euro ja pooleliitrise viina hinnavahe alla ühe euro, siis 90 protsenti ostjatest enam Lätti ei sõidaks,» ütles Sõerd.

Sõerd lisas, et kahe viimase aastaga on võrreldes eelarveseadusega kütuse-, tubaka- ja alkoholiaktsiisi ning aktsiisikaupadelt arvestatud käibemaksu laekunud 357 miljoni eurot vähem. Aktsiiside langetamine vähendaks piirikaubandust 90 protsendi ulatuses.

«Rahandusministeeriumi andmetel hõlmab piirikaubandus neljandiku turust. Asjakohased pole viited sellele, et piirikaubandust on ka mujal. Turu mahuga võrreldes sama suure osakaaluga piirikaubandust nagu Eesti ja Läti piiril, me mujal Euroopa Liidus ei leia,» selgitas Sõerd.

Helme põhjendas saates «Räägime asjast», et kui nad vähendavad alkoholimakse juba suvest, saavad nad paari kuuga pildi ette, kuidas mõjub see eelarvele, Läti piirikaubandusele, aga ka soomlaste ostudele Tallinnas.

«Kui tulevad kõige mustemad stsenaariumid, saame seda arvesse võtta. Kolm-neli kuud läheb aega, et efekt teada saada. Kui me ootame aga järgmise aastani, siis me vahepeal võime kaotada jälle kümneid miljoneid eurosid,» selgitas Helme.

Reformierakond tahaks langetada näiteks õlleaktsiisi 16,92 eurolt 11,3 eurole üheportsendilise etanoolisisalduse kohta hektoliitris. Võrdluseks: Lätis on see määr tänavu 7,4 eurot ning Soomes 36,5 eurot.