Tuli takus: Helme tahab alkoholiaktsiise langetada juba sel suvel

Helme rääkis pühapäeval Tre Raadio saates «Räägime asjast», et ta käis hiljuti Jõhvis EKRE koosolekul, kus küsiti temalt palju aktsiiside kohta. «Inimesed kujutavad ette, et samal päeval, kui ma ministriks lähen, siis aktsiisid langevad. Nii see muidugi ei ole,» ütles Helme, lisades, et see on esmalt vaja kokku leppida valitsuses.

Rahandusminister tahab aga ise, et alkoholiaktsiisid langeksid juba selle aasta 1. juulist. «See on see, mida ma tingimata tahan ja millega ma valitsusse lähen,» ütles Helme, kes tunnistas, et see nõuab ka riigikogult väga kiiret tegutsemist.

Ta lisas, et aktsiiside vähendamise eelnõu pole keeruline, kuna «seal on vaja ära muuta vaid kaks-kolm numbrit». Keerulisem on tema sõnul maksumuudatuse mõjude prognoosimine ja analüüsimine. «Keeruline on ka poliitiline protsess sinna juurde, et kõik teised koalitsioonikaaslased kaasa tuleksid,» märkis ta.

Helme põhjendas, et kui nad vähendavad alkoholimakse juba suvest, saavad nad paari kuuga pildi ette, kuidas mõjub see eelarvele, Läti piirikaubandusele, aga ka soomlaste ostudele Tallinnas. «Kui tulevad kõige mustemad stsenaariumid, saame seda arvesse võtta. Kolm-neli kuud läheb aega, et efekt teada saada. Kui me ootame aga järgmise aastani, siis me vahepeal võime kaotada jälle kümneid miljoneid eurosid,» selgitas Helme.

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsusliit lubas koalitsioonilepingus, et nad seavad eesmärgiks maksutulude Eestisse tagasi toomise ning piirikaubanduse ohjeldamise läbi aktsiiside langetamise.

Martin Helmele on algusest peale oponeerinud näiteks majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kes ütles, et aktsiise ei langetata ning valitsus kehtestab maksurahu.

2019. aasta kolme kuuga on eelarvesse laekunud 49 miljonit eurot alkoholiaktsiisi, mida on 31,9 protsenti vähem kui läinud aastal.