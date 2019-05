Eestis on uhke võlgu olla

Justiitsministeerium on algatanud järelevalvemenetluse kohtutäituritele üle Eesti ning tõmmanud liistule juba kolm täiturit, kes arestisid võlgniku vara liiga suures ulatuses. Kristi Hundi sõnul on ministeerium algatanud sõja, millega üritatakse läbi suruda plaani viia riigi nõuete sissekasseerimine maksu- ja tolliameti kätte.

Uhke on olla võlgu. Olgu, uhke võib-olla mitte, aga uhke on välja mõelda skeem, kuidas vältida võlgade tasumist.

Olukord on läinud paremaks, aga endiselt on ligikaudu 120 000 võlgnikku, kellel võib olla pooleli mitu võlamenetlust. Alati on kuskil keegi, kes tunneb kedagi, kes on kunagi kohtutäituri juures olnud.