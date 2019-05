Sadakond bussijuhti ja dispetšerit on tõusnud endise leivaisa, MRP Linna Liinid OÜ vastu, et võidelda kätte 300 000 eurot saamata jäänud tasu. Bussifirma skandaalne juht Aivo Pärn aga laiutab käsi ja ütleb, et raha ei ole.