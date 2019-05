Lõpuks ometi: igaüks võib saada osa maailma suurimast õllefirmast

AB Inbev on Belgia juurtega õlletootja, kellele kuuluvad muuhulgas kaubamärgid Stella Artois ja Budweiser ning hiljuti liitis kontsern endaga brittide õlletootja SAB Milleri, mille kaudu lisandus nende portfelli ka Corona kaubamärk.

Mustandi kohaselt on IPO väärtus 5 miljardit dollarit, kuid börsile viiakse 10 protsenti ettevõttest, mis tähendab, et okku on AB Inbevi Aasia äride väärtus 40-50 miljardit dollarit.