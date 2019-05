Edetabel: maakonna majandusmootorite esikümme

Ida-Virumaal Kohtla-Järvel tegutseva naftakeemiatööstuse omanikud on Kasahstani ettevõte Evgeniy Erofeev ning Eestis tegutsev Sergei Volžinski, kes on seotud veel kolme mitte eriti aktiivse äriühinguga.

Müügiturgudest suurim on firmale Lõuna-Aafrika, mis andis pisut enam kui 105 miljoni euro suurusest käibest mullu 43,5 protsenti. Oluline turg on 17,7 protsendiga ka Läti. Enam kui miljoni eest läks kaupa ka Hollandisse, Suurbritanniasse, USA-sse, Saksamaale ja Poola.

Firma omanik on Šveitsi grupp Enics AG, millel on tehased veel Hiinas, Rootsis, Slovakkias, koduturul Šveitsis ja Soomes. Elva tehases valmib üle tuhande eri toote ning pea kogu kaup läheb ekspordiks - kokku 101,3 miljoni eurose käibega firma müüs Eestisse tunamullu “vaid” 4,4 miljoni euro eest.

“Kõige lihtsam näide: selleks et hommikul kohvikann sisse lülitada, on vaja elekter kuidagi Narvast kohale tuua, ja seda juhib elektroonika,” rääkis firma juht Jaanus Aal 2014. aastal Postimehele firma ärist. “Meie toodetud elektroonilised süsteemid juhivad liftide liikumist üles-alla, meie süsteemid juhivad ronge, et rongid sõidaksid õigesse kohta.”

Arvuliselt on firmal kliente küllaltki vähe. Aal rääkis, et strateegiliselt on valitud tee, et mitte ükski klient ei ole väiksem kui viis protsenti müügitulust ning mitte ükski pole suurem kui 25 protsenti. Klientide seas on ülemaailmsed suurfirmad, näiteks ABB ja Bombardier.