Autod hakkavad sõitma Eestis töödeldud saiapurul

Unibake Saue tehase juhi Kristjan Toomjärve sõnul liigub kogu sektor selles suunas, et kõik jäägid võimalikult palju ära kasutada ja juba paari aasta pärast hakatakse nii ümber töötlema ka Saue tehase ülejääke. «Mõne aasta pärast võib öelda, et mitte ainult Rootsi, vaid ka Saksamaa autod sõidavad Saue saiapurul,» sõnas Karu. Just Saksamaal on väga suur Unibake toodetud bioetanooliturg.