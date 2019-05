Kohvipauside najal elav tehas

Ka Eesti jaekettides suureneb aina enam bake-off toodete müük ning klassikalised kilepakendis viilutatud leiva-saia müügimahud vähenevad. «Kui ma poes ei saa olla kindel, kas kilekotis leib on värske, siis bake-offi leib on alati värske, sest selles riiulis algab iga päev nullist,» sõnas Karu.

Tõusuteel on poe pagariletis küpsetatud saiakeste müük, kuigi Karu sõnul kiire kasvu aeg sellel turul on möödas. Domineerivad magusad saiakesed, kuid soolaste pirukate nii nõudlus kui ka müük on suurem.

Saiakeste ränne

Ta möönab, et Eesti poodide pagarilettide valik on üsna üheülbane ning nüüd võistlevad poed eristumise nimel. Nii ei küsi jaeketid enam mingit kindlat tüüpi toodet, vaid soovitakse midagi erilist. «Mina usun meie helgesse tulevikku, sest Unibake grupi tehastes on erinevaid liine ning külmutatud toode saab rännata,» sõnab müügijuht. Värskelt küpsetatud toote, millel on palju õhku sees, saab viia kuni 500 km kaugusele, taigen suudab rännata kaugemale ja nii võib seda saata igasse Euroopa nurka.

«Suurema lisandväärtusega tooted suudavad rännata kaugemale kui odavamad,» ütles Karu. Ta tõi näiteks Unibake Soome tehase, mis mullu enne jõule sai ootamatu rukkileiva tellimuse Hispaaniast. «Ma ei tea, kust neil see mõte tuli, aga me saatsime rekate viisi külmutatud leibu sinna. Kõik söödi ära ja siiani suudame selle kliendiga rahulikult rääkida,» ütleb Karu.

Kuigi toidumaailma tabanud tervislikkuse laine on mõjutanud ka Unibake sortimenti, siis saiakeste teole lõppu pole müügijuhi sõnul põhjust ennustada. «Kas siis itaallased loobuvad nüüd pista ja pasta söömisest?» viskab ta küsimuse õhku. Ka tervislikult toitujatel on Karu sõnul omad nõrkushetked, kui nad kohvi kõrvale võtavad mõne küpsetise. «Üks asi on toidukoostis, aga tegelikult tahab inimene ka heaoluhetke ja seda suudame meie oma toodetega pakkuda,» sõnab Karu. Ta lisab, et paljuski on küpsetiste müük emotsiooni äri.

Pagaritööstuses on uueks trendiks tervislikumad jahud, olgu selleks siis spelta- või täisterajahu. «See on väike lisandväärtus, mis aitab toodet eristada. Süües tunneb inimene end palju paremini, teades, et saias on pisut speltajahu sees,» selgitab Toomjärv. Aga ka moes on ka suure kiudaine sisaldusega, juuretisega või väiksema pärmisisaldusega tooted, mida saab edukalt toota ka tavalistel liinidel, mis on Sauel olemas.

Rootsi tehases ei tasu purukoogi tegemine end ära, sest käsitsi töö osakaal on väga suur. Eestis on see veel mõistlik, kuigi palgaralli hingab kuklasse. FOTO: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix