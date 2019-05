Bloomberg Martin Helmest: Euroopa uusim rahandusminister tahab hoida oma riiki valgena

«Ta tahab hoida oma riiki rassiliselt puhtana ja teeb žeste, mida kasutavad põhiliselt valgete ülemvõimu pooldajad. Ja sel nädalal ta istub maha ülejäänud euroala rahandusministritega,» alustab Bloomberg Helme tutvustamist.

Väljaanne toob välja, et Helme koduerakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on sisserändevastane ja see seisab ka samasooliste abielude vastu ning sel on sidemed teiste paremäärmuslastega mujal Euroopas.

Veel kirjutatakse, et partei saavutas märtsis toimunud riigikogu valimistel kõrge toetuse – 18 protsenti valijate häältest –, saades parlamendis suuruselt kolmandaks jõuks.

Niisamuti tuuakse loos esile, et pärast seda, kui rahandusministri kohale asunud Helme andis riigikogu ees ametivande, näitas ta valgete ülemvõimu käemärki, mida on kasutanud ka hiljuti Uus-Meremaal moslemite vastu terrorirünnaku läbi viinud isik.

Bloomberg märgib, et poliitik soovib koos oma isaga, erakonna juhiga Mart Helmega, saada Eestis teistest rahvustest lahti. Siinkohal tuuakse näiteks, et noorem Helme ei ole taganenud oma varasemast seisukohast selle kohta, kel on õigus Eestis elada, öeldes: «Kui on must, näita ust!»

«Martin Helme on minu meelest oma perekonna ohtlik fanaatik,» kommenteerib Bloombergile Toronto Ülikoolis töötav eestlane Andres Kasekamp, kes on ka paremäärmuslike liikumiste asjatundja. «Ta on tark ning on kaua ja väga sihipäraselt töötanud selles suunas. Ta tõemeeli hoiab kinni neist põhimõtteist, mida ta avalikult toetab.»

Väljaanne kirjutab, et selle peale said Helmele edastatud küsimused. Poliitik vastab meili teel, et inimesi sildistatakse liiga kergekäeliselt. «Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja ma seisan alati sõnavabaduse eest.»

Bloomberg juhib tähelepanu, et Eesti maine on viimasel ajal rahapesuskandaali pärast kannatada saanud. «Ent Euroopa põgenikekriisist tingitud kasvav toetus kohalikele paremäärmuslastele on jäänud tähelepanuta, sest Eesti on edukalt suutnud end näidata kui moodsat lääneriiki,» ütleb väljaandele populismiekspert, USA Georgia Ülikooli professor Cas Mudde.