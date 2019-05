Eile jõustus Ameerika Ühendriikide otsus tõsta 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupade imporditoll kümnelt protsendilt 25 protsendini. Hiina kaubandusministeerium teatas seejärel, et kahetseb sügavalt, et on sunnitud rakendama vastumeetmeid.