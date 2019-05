Tagasiteed pole - iseteeninduskassa lõpetab poes kassiiride ajastu

2018. aastal Kanadas läbi viidud Dalhousie Ülikooli uuring näitas, et iseteeninduskassasid kasutab regulaarselt vaid 11% ostjaist. Inimeste põhilised kartused on, et midagi läheb viltu ja siis tuleb tükk aega abi oodata; et pole võimalik samal ajal kaupu skännida ja last kantseldada; et müüjad kaotavad tehnoloogia arengu tõttu töö; et põhimõtteliselt on vastuvõetamatu, et ostja peab tegema kassiiri tööd, selle eest midagi vastu saamata.