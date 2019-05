Eesti Pank avaldas, mis on aken jõukaks saamiseks

Nii on viimase 20 aastaga Eesti sisetoodang kasvanud viis korda, kaubaeksport 5,5 korda, keskmine palk viis korda, samas hõive vaid 10 protsenti. See tähendab, et kasvanud ekspordivõimekus võimaldas ka palku kergitada, seejuures teenitud tulujagati elanikkonnale varasemaga võrreldes ühtlasemalt.

Muuhulgas mainis Viilmann , et kui võrrelda Euroopa Liidu eksportivaid ja mitte-eksportivaid ettevõtteid, siis esimeste töötajad saavad reeglina kõrgemat palka, sest neil on kasvuvõime suurem, avatud turg annab suurema nõudluse, võimaluse müüa jõukamale tarbijale ning seeläbi maksta ka kõrgemat palka. «Nii me rikkaks saame, aga kahjuks mitte nii kiiresti, kui vahest tahaks,» ütles Viilmann.

Kui oluline eksport Eesti majandusele on? Kui suur on tema mõju?

Kui erinevate riikide praktikat võrrelda, siis igas riigis ei pea eksport ilmtingimata olema see, mis riigi majandust edasi viib. Paljudel on suurimaks mõjutajaks sisenõudlus. Aga väikeste ja avatud majanduste jaoks on just ekspordiaken võimalus, kuidas me rikkaks saame.

Näiteks kui võrrelda meie majanduse mahtu nüüd ja 20 aastat tagasi, siis majandus kasvas viis korda ja eksport kasvas 5,5 korda. Ka keskmine palk kasvas viis korda. Ehk me teenime raha, saame maksta tehtud töö eest ja investeerida ning nii saame jõukamaks. Mulle väga meeldib ütlus, et suur teekond koosneb väikestest sammudest. Nüüd tähendab iga kasvuprotsent muidugi viis korda suuremat sammu, kui kakskümmend aastat tagasi.

Ajaga on Eesti ekspordi olemus palju muutunud. Kaubad on teised, teenused on muutunud. Mulle meeldib ka tsitaat, et konkureerivad mitte riigid, vaid ettevõtted. Me saame luua ettevõtetele tingimusi, aga lõplik edu sõltub juba ettevõtjatest endist, nende riskivalmidusest, tarkusest, invsteerimisoskustest, võimekusest tabada ja arendada nišitoodet jne. Kui varem oli meil üks suur kaubanduspartner idast ja paljud lepingumahud ja hinnad olid nagu kivisse raiutud, siis praegu on maailm nii palju muutunud.

Oleme alates 2004. aastast kuulunud Euroopa Liitu ning selle mõju Eesti majandusele on olnud erakordselt suur. Hiljuti avaldatud Euroopa Komisjoni arvutuste kohaselt on Eesti suutnud ühisturult võita paljudest teistest riikidest oluliselt enam. Kui keskmiselt jäi ühisturu mõju liikmesriigile 8-9 protsendi kanti sisemajanduse kogutoodangust, siis Eestile oli see 15 protsenti. Kui meie majanduse sisetoondang on praegu umbes 25 miljardit eurot, siis sellest kolm miljardit on meie võit osalemisest Euroopa Liidu ühisturul. Ühised reeglid ja tariifide puudumine osutusid meie ettevõtetele väga viljakaks pinnaks. Ei saa ka unustada, et Euroopa Liit on maailma üks rikkamaid piirkondi, mis oma turu suuruselt on maailmas USA järel teine.