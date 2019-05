Lasnamäelased saavad kergemalt hingata: Väo asfalditehas lõpetab tegevuse

Lasnamäe elanikud nõudsid Väo asfaltbetoonitehase sulgemist, kurtes, et sealt levivad heitgaasid on mürgised ja hävitavad kohalike tervist. Selle palvega pöörduti isegi valitsuse poole .

«Keskkonnainspektsioon ei näe, et asfalditehas suudaks praeguses asukohas ja olemasoleva tehnoloogiaga lõhnahäiringut vältida ning ettevõte on seda mõistes otsustanud oma tehase alates 17. juunist ära kolida ning samasse asukohta karjääris enam tagasi ei tulda,» ütles Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass.

«Tootmise mõttes on praegune asukohavalik põhjendatud ja otstarbekas, kuid tehas paikneb karjääris liiga lähedal elumajadele ja seega on konflikt vältimatu,» lisas Kass.

Ettevõtte tootmisprotsessi ja olemasolevaid lepinguid arvestades ei nõua Keskkonnainspektsioon tegevuse kohest lõpetamist ja on nõus ettevõtte pakutud tähtajaga ehk 17. juuniga, seda aga tingimusel, et tehas ei jätka tulevikus enam karjääris samas asukohas.

Verston Ehituse tehas on keskkonnainspektsioonile olnud tõeline peavalu. Kokku on amet poole aasta jooksul saanud juba ligi 500 kaebust. Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass tunnistas, et nii suur hulk kaebusi on tavatult palju. «Probleem on reaalne ja elanike muredele lahenduste otsimist tuleb võtta täie tõsidusega,» nentis Kass Postimehele nädalapäevad tagasi.