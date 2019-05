Swedbank: USA ja Hiina kaubanduskonflikt ohustab ka Eesti eksporti

«Kuigi käesoleva aasta esimesel kvartalil oli Eestis toodetud kaupade ekspordikasv võrdlemisi tugev – nii jooksev- kui püsivhindades 8 protsenti - on kasv eelmise aasta kahekohaliste kasvunumbrite kõrval aeglustunud,» ütles Mertsina pressiteate vahendusel.

Mertsina sõnul on Eesti tööstusettevõtete ekspordikasvu ootused lähikuudeks sel aastal järsult halvenenud. Samuti on jätkanud halvenemist nende ootused eksporditellimuste kohta. Aeglustunud on ka Euroopa kaubanduspartnerite kaupade impordikasv.