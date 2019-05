Linn: kartulipõllu rajamine Harju tänavale on ebaseaduslik ja karistatav tegevus

«Seega on ajakirjanduses palju kajastamist leidnud Harju tänava äärsele haljasalale kartulipõllu rajamine ebaseaduslik ja karistatav tegevus,» ütles abilinnapea Andrei Novikov. «Karistuse määramine on Muinsuskaitseameti pädevuses.»

Linnal on aga teised plaanid. Tallinna linnavolikogu otsustas seada sundvalduse maatüki osale, millele on rajatud Nõelasilma tugimüür. Selle 35 ruutmeetri eest maksaks linn Viigile 1113 eurot aastas.

Tallinn omandas ümberkaudsed kinnistud

2006. aastal ostis linn OÜ-lt Gelsea kokku Harju tänava äärsed maad: Harju 34, 36, 38, 44, Harju 46/Rüütli 15 ja Rüütli 7. Kokku maksis linn kinnistute eest 150 miljoni krooni.

Gelsealt kruntide ostmine oli toonase abilinnapea, praeguse linnapea Taavi Aasa sõnul hädavajalik, et rajada varemete asemele haljasala, kuid Viigi Harju tänav 30 krunt asus juba niigi haljasalal.

«Loomulik muidugi oleks, kui kogu ala kuuluks linnale, kuid samas pole see krunt linna jaoks praegu probleemne, et see tuleks nüüd ja kohe ära osta,» rääkis Aas toona. «Eks me hakkame nendega läbi rääkima ja kui jõuame sellise hinnani, mis mõlemat poolt rahuldab, siis ostame ära.»

Aas ütles tookord, et ei oska OÜ Uranose 49 miljoni krooni suurust pakkumist hinnata.

«Ma pole veel arvutanud, mis ehitusõigus neil seal olla võiks,» märkis ta. «Mina ei arvuta mitte krundi ruutmeetri hinna, vaid ehitusõiguse järgi ehk kui suurt maja saaks sinna ehitada.»