Harry Tuul: laevandussõda kolib tänavatele ainult sõnades

Seepeale teatas omakorda Eesti päritolu Tallink, et ootab Tallinna Sadamalt võrdset kohtlemist ja tahab, et ka nende kaubalaev Sea Wind saaks silduda samas, kus Eckerö laev ehk keset linna. Nimelt on viimastel aastatel hakatud samm haaval eelkõige kaubavedusid Tallinnast välja suunama, eelkõige Muugale. Sinna sildub ka Tallinki «meretuul» Avaldusest kumab meeleheide. Põhjusega.

Sel nädalal avalikustatud Tallinki värsked majandustulemused peegeldavad, et trend on firma jaoks endiselt murettekitav. Tallink Grupi esimese kvartali puhaskahjum süvenes aastaga 19,6 miljonilt 25,3 miljoni euroni, müügitulu kahanes 2,9 protsenti 178,9 miljonile eurole. Tõsi, Tallink ongi suur. Küll aga tähendab see, et ettevõte ei saa endale lubada millimeetritki taganemisruumi.

Antud juhtum ongi selle ilmekas näide, sest võib juhtuda, et Eckerö Line uus kaubalaev ei hakka vedama mitte uut ehk lisanduvat kaupa, vaid võtab ära kliente Tallinkilt, kes omakorda ei saa seda endale lubada. Õnneks jääb see vastasseis suure tõenäosusega sõnadesse. Probleemi lahendamisel on keskne roll Tallinna Sadamal, kes on ka teatanud, et Eckeröga on sõlmitud vaid eelkokkulepe ning pikemas plaanis soovitakse laev suunata samuti Muugale kohe, kui selleks on loodud seal tingimused. Ka Eckerö ise kinnitas Postimehele, et soovib viia kaubaautosid teenindava laevaliini Muugale. Tõsi, kärast on ka kasu, sest sunnib sadamat plaanitust kiiremini tegudele. Ahoi!