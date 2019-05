Nõudlus Uberi aktsiate järele jäi tagasihoidlikuks

Uberi aktsiate pakkumishind oli vahemikus 44 kuni 51 dollarit ning 45 dollariline märkimishind tähendab seda, et raha kaasati 8,1 miljardit dollarit ning ettevõtte väärtuseks jäi 82 miljardit dollarit. See teeb IPO Ameerika Ühendriikide suurimaks alates Hiina internetihiiu Alibaba Group IPOst, mis toimus 2014. aastal.

Ehkki Uber on selle aasta oodatuim börsileminek, pole kaugeltki kindel, kuidas reageerib turg. Uberi lähim rivaal Lyft läks börsile märtsis, selle aktsia on võrreldes märkimishinnaga langenud samas enam kui viiendiku. Arvestades seda ning turgude närvilisust viimastel päevadel, võib oletada, et emissiooni korraldajad lähenesid aktsia hinnastamisele konservatiivselt.

Uber kuulub nende idufirmade hulka, kuhu investorid on juba paigutanud hiigelsummasid. Kokku on investorid ettevõtte aktsiatesse ja võlakirjadesse paigutanud pea 20 miljardit dollarit. Seetõttu on mõned muidu suuremad potentsiaalsed IPO osalejad paigutanud sinna juba piisavalt, mistõttu edasine huvi on väiksem või puudub hoopis.