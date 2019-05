FOTOD: linnaga vägikaigast vedanud ettevõtja paneb Harju tänavale kartulid maha

«Tänavu möödub 10 aastat Tallinna linnavalitsuse aktsioonist jagada valijatele maksumaksja raha eest kartulit ja küttepuid. Tähistame seda mõttesähvatust talgutega, et kasvatada Tallinnale kartulit. Ikka on tulemas uusi valimisi, kus linnaisadel võib tekkida kiusatus maksumaksja raha eest hääli osta ja siis on kartul võtta,» teatas Viik.

Kibe vaidlus maatüki ümber

Viigi ettevõttele Uranos OÜ kuulub Harju tänaval Niguliste kiriku ees 715 ruutmeetri suurune kinnistu. Aastal 2007 rajas linn Viigi kinnistule omavoliliselt kaks ehitist: raudbetoonist tugimüüri Trepi tänaval ning Nõelasilma värava ühe posti, millega algas pikk kohtuvaidlus.

2012. aastal saavutas ärimees ringkonnakohtus linna üle võidu, esitades hulga tõendeid, et linn ehitas tema kinnistul pahatahtlikult ja ebaseaduslikult ning takistas kinnistu kasutamist. Kohus jäi ettevõtjaga nõusse ning käskis müüri ja värava lammutada ning taastada kaeve- ja ehitustöödele eelnenud olukord. Seda pole aga praeguseni tehtud ning kõik, kes Harju tänaval jalutavad, võivad näha, et müür ja Nõelasilma värav on endiselt omal kohal. Et linna survestada, pöördus Viik kohtutäituri poole ning 31. jaanuaril edastatigi Tallinna linnale täitmisteade.

Suurem probleem on aga ettevõtja sõnul see, et kuigi kinnistu sihtotstarve on 50 protsenti elamumaa ja 50 protsenti ärimaa ning Uranos OÜ on 14 aasta jooksul maksnud kinnistu eest ligi 60 000 eurot maamaksu, ei saa ta seda ometi kasutada, sest linn seisab lubadel ees.

Tegelikult tahaks Viik maatükki linnale müüa ja küsiks selle eest 1,6 miljonit eurot. Praegu oleks selle 715-ruutmeetrise maa väärtus Viigi arvutuste kohaselt 3,2 miljonit eurot, kuid ta on valmis müüma poole odavamalt.