Tõuseb tuhast? Bitcoin'i hind viimase poole aasta kõrgeim

Bitcoin’i hind on viimase kahe aasta jooksul sõitnud justkui Ameerika mägedel. Kui tippajal, 2017. aasta detsembris küündis krüptoraha väärtus 19 000 dollarini, siis aasta hiljem oli tüki hind kõigest 3100 dollarit.

Alates sellest ajast on bitcoin tasapisi üles roninud. Alates jaanuarist on hind tõusnud 60 protsenti. Viimati oli hind nii kõrgel läinud aasta novembris, mil ühe bitcoin'i eest tuli välja käia pea 6300 dollarit.

Ühelt poolt on bitcoin’i hinda kergitanud hirm uue finantskriisi ees, samuti see, et krüptoraha vastu tunnevad üha rohkem huvi erinevad investeerimisfondid.