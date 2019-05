Viljandi pakirobotitootja sisenes uuele eksootilisele turule

Jaekett paigaldas ühte oma kaubanduskeskusesse Cleveroni 401 pakiroboti, kuhu inimesed saavad oma pakke tellida. Eesti ettevõtte poolt välja töötatud tehnoloogial robot väljastab paki vaid sekundite jooksul nii, et paki saaja ei vaja klienditeenindaja abi. Ühtlasi on see esimene click and collect tüüpi robot Australaasias (Austraalia ja Uus-Meremaa piirkond).

«Australaasia on meie kõige uuem turg ja meil on väga hea meel, et saame seal koostööd teha nii suure tegijaga nagu The Warehouse,» rõõmustas Cleveroni juht Arno Kütt.

The Warehouse’i juht Pejman Okhovat ütles, et nad otsivad alati uusi tehnoloogilisi lahendusi, et pakkuda kliendile parimat ja mugavamat teenust. Cleveroni 401 robot aitab seda kindlasti teha, lisas ta.

The Warehouse’il on Uus-Meremaal 93 kaubanduskeskust. Kontsernis töötab üle 8500 inimese.

Plahvatuslik kasv

Cleveroni majandustulemused näitasid läinud aastal sõna otseses mõttes plahvatuslikku kasvu: käive hüppas üle nelja korra 47,7 miljoni euroni ja kasum kümnekordistus 7,6 miljonini.

Enim müüsid nad pakiroboteid USAsse, veidi ka Euroopa Liitu, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest. Cleveroni klientideks on näiteks Ühendriikide kaubandushiid Walmart ja Hispaania rõivakontsern Inditex, kellele kuulub näiteks moebränd Zara. Läinud aasta lõpus alustati koostööd ka Kanada suurima jaemüüja Canadian Tire Corporationiga.

Cleveron toodab robootilisi pakiautomaate ja viimase miili click and collect lahendusi jae- ning logistikasektorile. Põhitegevuseks on robotite arendus, tootmine ja müük.