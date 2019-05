Linnamäelt kuulutuseäri ostnud fond tegi kaks päeva tagasi miljardiostu

1999. aastal asutatud Trade Me on Uus-Meremaa juhtiv veebikauplemise ja –kuulutuste platvorm. Ettevõtte palgal on üle 600 töötaja ning tegemist on külastatavuselt neljas veebilehekülg Uus-Meremaal. Koduleheküljel käib 1,8 miljonit päevas ning lehekülgedel on seitse miljonit kuulutust.