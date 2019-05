Kelle kullipilgu all toimus Tallinna Sadama altkäemaksuskandaal?

Süüdistuse järgi nõustusid Kiil ja Kaljurand võtma üle nelja miljoni euro altkäemaksu mitmelt ettevõttelt selle eest, et nende lepingulised suhted ASiga Tallinna Sadam sujuksid võimalikult soodsalt.

Kõik süüdistuses kirjeldatu toimus Tallinna Sadama kuue- kuni kaheksaliikmelise nõukogu järelevalve all, mida juhtis aastetel 2005-2014 Neinar Seli. Tallinna Sadama korruptsioonijuhtumi uurimiseks loodi riigikogus komisjon, millel korduvalt toonitati, et nõukogul, nagu ka üldkoosolekul ja siseaudiitoril, puudub uurimisorgani pädevus ning nad ei saa peitkuritegusid, nagu seda on altkäemaksu võtmine, avastada. Ent äriseadustiku järgi peaks nõukogu siiski tegema järelevalvet juhatuse tegevuse üle.