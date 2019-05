Teder tahab Porto Franco ehitamiseks linnalt lisaaega

Tallinna reisi- ja kruiisisadama vahetusse lähedusse kerkiv Porto Franco saavutas eelmise aasta detsembris lõplikku kõrguse. «Ehitus on kulgenud normaaltempos ning me püsime graafikus – plaan on esimese maja ehitus lõpetada algava aasta sügisel,» ütles Porto Franco OÜ juht Rauno Teder toona.