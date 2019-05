Suurima meediatehingu hind jääb saladuseks

Seega saavad uue omaniku müügi- ja kinnisvaraportaalid Autoplius.lt, Aruodas.lt, Skelbiu.lt, CVBankas.lt, KV.ee, City24.ee, City24.lv, Osta.ee ja Soov.ee, mida külastatakse igakuiselt kokku enam kui 50 miljonit korda. BNS-i andmetel on UP Investi kuulutusteäri konsolideeritud käive suurusjärgus 30 miljonit eurot.

Äripäev on varem spekuleerinud, et tehingu maht võib jääda 140 kuni 160 miljoni euro suurusjärku, kuid UP Investi juhatuse liige Sven Nuutmann seda infot ei kinnita ega lükka ümber. «Ma ei tea, kust Äripäev selle numbri võttis, aga oleme kokku leppinud, et ühtegi vihjet selle kohta ei anna. Tõenäoliselt kunagi tuleb see info [majandusaruannetest] välja, aga tehingu hinnast ega Äripäeva numbrist me praegu ei räägi,» rääkis Nuutmann.