Aasta suurtehing: Linnamäe müüb kuulutusteäri

Suurtehing viiakse eeldatavalt lõpule 2019. aasta juulis, kui asukohariikide konkurentsiametid on sellele heakskiidu andnud. Tehingu rahalisi tingimusi pooled ei avalikusta, teatasid Apax ja Baltic Classifieds Group (BCG).

BCG haldab portaale Autoplius.lt, Aruodas.lt, Skelbiu.lt, CVBankas.lt, KV.ee, City24.ee, City24.lv, Osta.ee ja Soov.ee, mis kokku koguvad enam kui 50 miljonit külastust kuus.

Apaxi fondidel on pikaajaline ja edukas kogemus digitaalse kaubanduse äridesse investeerimisel. Investeering Baltic Classifieds Groupi on selles valdkonnas üheksas ning Baltikumis esimene. Varasemate investeeringute seas on Auto Trader Ühendkuningriigis, Idealista Hispaanias, SoYoung ja SouFun Hiinas ning Trade Me Uus-Meremaal.

«Up Invest kasutab tehingust saadud tulu teiste grupi ettevõtete, sealhulgas Balti meediaäride laienemiseks ning uute ja huvitavate investeerimisvõimaluste leidmiseks teistes valdkondades,» ütles UP Investi suuromanik Margus Linnamäe

UP Investi kaasomaniku Ivar Vendelini sõnul pälvis BCG müük kõrget rahvusvahelist huvi ning protsess kujunes väga konkurentsitihedaks. «Täname müügiprotsessi nõustanud rahvusvahelist nõustamis- ja investeerimisfirmat GP Bullhound, kelle professionaalne töö avas meile enamuse maailma suurimate investeerimisfondide peakontorite uksed,» rääkis Vendelin, lisades, et kindlasti jätkavad Baltikumi juhtivad kuulutusteportaalid uue omaniku käe all kiiret arenemist ning kõrgel kvaliteetsel tasemel teenuste pakkumist.

UP Investi juhatuse liige Sven Nuutmann lisas, et BCG meeskond on juhtinud ja kasvatanud ettevõtet asjatundlikult ja majanduslikult edukalt, mis tagaski rahvusvaheliste investorite suure ostuhuvi. BCG juhina jätkab Justinas Simkus.

Apax Partnersi partneri Tom Halli sõnul on firmal hea meel viia BCG meeskond kokku meie kuulutuseäride ja juhtide laia võrgustikuga üle kogu maailma. «Ootame võimalust BCG-sse täiendavalt investeerida, et veelgi tõsta kuulutusteportaalide kvaliteeti ja teenuste mitmekesisust.»

Halli sõnul on Apaxi otsus Baltikumi investeerida selge märk investori usust regiooni kasvuvõimalustesse ning kõrge hinnang ettevõtluskultuurile.