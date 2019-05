Eckerö Tallinn-Helsingi liini uus laev on European Endeavour

2000. aastal Liverpooli ja Belfasti vahelise liini teenindamiseks Sevillas Astilleros Españoles laevatehases ehitatud 179.95 meetri pikkune kaubalaev sõidab täna Bahama lipu all. Viimane European Endeavour'i töökoht on laevaliin Liverpooli ja Dublini vahel, varem on laev sõitnud ka Doveri-Dunkirk ja Dover-Calais liinidel.