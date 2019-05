Vjatšeslav Leedo tööruumid otsiti läbi

Prokuratuur alustas kriminaalasja, et kontrollida laekunud kuriteoteates viidatud kahtlusi. «Riigi ülesanne on tagada õiglane ja läbipaistev majandus- ja konkurentsikeskkond ning kui ettevõtte pankroti põhjustamise asjaoludes esinevad kuriteo tunnused, siis on meie kohus kahtlusi uurida,» ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo talituse juht Ats Kübarsepp lisas, et läbiotsimise eesmärk on leida tõendeid, mis seni tuvastatut kinnitavad või ümber lükkavad ja aitavad välja selgitada tõe. «Praguseks kogutud tõendite baasil oleme jõudnud faasi, kus on vaja uurida ettevõtte raamatupidamisdokumente ja muid tõendeid, mida on võimalik läbiotsimiste käigus leida,» ütles Kübarsepp.