Prokuratuur kahtlustab Vjatšeslav Leedot pankroti põhjustamises

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo talituse juht Ats Kübarsepp lisas, et läbiotsimise eesmärk on leida tõendeid, mis seni tuvastatut kinnitavad või ümber lükkavad ja aitavad välja selgitada tõe.

«Praguseks kogutud tõendite baasil oleme jõudnud faasi, kus on vaja uurida ettevõtte raamatupidamisdokumente ja muid tõendeid, mida on võimalik läbiotsimiste käigus leida,» ütles Kübarsepp.

Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe ütles, et kahtlustuse esitamine ei tähenda, et süüküsimus oleks otsustatud, kuid inimestel on õigus saada infot selle kohta, milline on nende staatus kriminaalasjas.