Häkkerid varastasid tuntud krüptovahetusest üle 40 miljoni dollari väärtuses bitcoin'e

Üks maailma suurimaid krüptovaluutade vahetusi Binance teatas kolmapäeval, et häkkerid varastasid neilt ligemale 41 miljoni dollari väärtuses bitcoin'e. Tegu on vaid ühega paljudest hiljaaegu aset leidnud krüptovaluutade suurvargustest, mille arv on tõusuteel.