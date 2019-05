Veeteede Ametil on Estonia vraki uurimiseks sobiv allveerobot olemas

Täna see enam nii pole. Turistivarustusega hobisukeldujale on ohutuks piiriks 40 meetrit, kuid erivarustuse ja -väljaõppega tehnilisele sukeldujale on Estonia vrakk tavalisel töösügavusel. Samuti on arenenud allveetööde tehnika, kvaliteetse pildi vee all toimuvast saab lisaks kaameratele ka 3D sonariga.