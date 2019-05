Tallinna ähvardab suvest ränk autouputus

Nimelt teatas Soome laevandusettevõte Eckerö Line, et sõlmis eellepingu uue kaubalaeva ostmiseks, mis hakkab käima Tallinna A-terminalist Helsingi Vuosaari sadamasse juba juunis. Seepeale teatas omakorda Eesti juurtega Tallink, et ootab Tallinna Sadamalt võrdset kohtlemist ja tahab, et ka Tallinki kaubalaev Sea Wind saaks silduda samas, kus Eckerö uus laev.