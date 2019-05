Danske rahapesu kahtlusaluste ring laieneb

Riigiprokurör Marek Vahing ütles, et Danske panga osas alustatud kriminaalasjas on rahapesukahtlustus esitatud praeguseks 11 inimesele. Lisaks neile on üks isik saanud kahtlustuse altkäemaksu võtmises. See tähendab, et detsembris avalikustatud kahtlustatavate ringiga on liitunud veel kaks inimest - Elena Kornett ja Anna Kollo.