Analüütik: Tesla ei pruugi kasumit teenida mitte kunagi

Nädal aega tagasi teatas Tesla, et plaanib kaasata investoritelt kaks miljardit dollarit emiteerides uusi aktsiaid ning vahetusvõlakirju. Aktsia hind reageeris tol päeval (2. mail) neljaprotsendilise tõusuga. Lisaks sai esmaspäeval avalikuks, et Tesla juht Elon Musk ostis 2. mail umbes 103 000 ettevõtte aktsiat hinnaga 243 dollarit väärtpaber, suurendades sellega oma osaluse 33,9 miljoni aktsiani, mis moodustab umbes 20 protsenti aktsiatest.

Briti suurpanga Barclay’s analüütik Brian Johnson on järjekordne analüütik, keda pole Tesla raha kaasamine optimistlikuks muutnud ning kes soovitab aktsiate osakaalu portfellides vähendada. Aktsia hinnasiht on 192 dollari võrrelduna eilse sulgemishinnaga, mis on 247 dollarit.