Eesti reklaamiturul on üllataval kombel kõige edukam raadioreklaam

Eesti suurimad reklaamiostjad olid eelmisel aastal jaekaubandusketid Coop, Selver, Maxima ja Rimi. «Jaekaubanduse osa meediareklaamiturust on kümnendik ja kaubandus veab ka terve turu kasvu,» lausus Kantar Emori Balti regiooni juht Margo Veskimägi. «Hobby Hall (Hansapost) ja Jysk suurendasid oma reklaamipanuseid rohkem kui poole võrra. Samas on mitmed globaalsed tootjad, nagu näiteks Reckitt Benckiser, Procter&Gamble ja Ferrero, langenud kunagisest tipust esikümne lõppu.»

Raadiojaamade reklaamimahtude kasv viimastel aastatel on omaette fenomen – 2017. aastal teenisid nad võrreldes aasta varasemaga 11,6 protsenti rohkem raha ja mullu võrreldes tunamullusega 9,1 protsenti enam. See tähendab, et vana hea raadio teenis 11,36 miljonit eurot ja kergitas oma turuosa teiste kodumaiste reklaamikanalite hulgas 11 protsendile.

Veskimägi sõnul on kodumaine meediareklaamiturg tervikuna kasvanud globaalse meedia jätkuva surve kiuste.«Just Eesti meedia internetireklaami kasvu peatumine viitab tugevale väliskonkurentsile,» märkis ta. «Raadioreklaami kasvu toetabki suuresti asjaolu, et Eesti elanikud kuulavad valdavalt meie enda raadiojaamu ja raadioturg on välismaise konkurentsi suhtes endiselt üsna immuunne. Küllap lähtuvad sellest ka reklaamiostjad, pealegi on raadioreklaamiturg oma kolme suurema tegijaga üsna hoomatav, sellal kui internet on enam killustunud.»