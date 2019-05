Alkoholitootjad: Läti piirikaubanduse hoog ei ole raugenud

Alkoholitootjate 2019. esimese nelja kuu müüginumbrid näitavad, et piirikaubandus ei näita taandumise märke - müügitulemustest nähtub, et kui 2018. aasta esimese nelja kuu jooksul müüdi Läti piiril 0,91 miljonit liitrit siidrit ja muud lahjat alkoholi, siis tänavu on see number 1,25 miljonit liitrit ehk kasv on olnud peaaegu 40 protsenti, teatas liit.