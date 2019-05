Teine sammas pankade jaoks väike äri

Paika ei pea pensioni teise samba vastaste argument, et suurpangad kaitsevad praegust süsteemi vaid sellepärast, et neil on ärihuvid ja nad teenivad sellelt hiigelkasumeid. Teise samba pensionifondide maht on küll kasvanud väga suureks (praeguseks 4,3 miljardit eurot), aga teise samba pensionifondide ärid moodustavad suurpankade kasumist väga väikese osa.