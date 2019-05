Tallinna ähvardab ootamatu autouputus

Kahe uue kaubalaeva toomine Tallinna kesklinna tekitaks pealinna niigi pingelisele liiklusele täiendava koormuse ning põhjustaks ummikute suurenemise sadamapiirkonnas. Eckerö kavandatava kaubalaeva mahutavus on kaks tuhat liinimeetrit. See tähendab, et iga kaubalaeva reisiga liiguks korraga läbi Tallinna kesklinna täiendavalt kuni 140 rekat, 70 laevale ning 70 laevast maha.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov kaubaliikluse kasvus läbi kesklinna probleemi ei näe. Novikov tunnistas ERR hommikuprogrammis, et laevafirma plaan panna kaubalaev käima Vanasadamasse tuli linnavalitsusele üllatusena, kuid kinnitas, et nüüdseks on linnavalitsus laevafirmaga suhelnud.

«Vestlesime laevafirma esindajatega ja leppisime kokku, et laev saabub väljaspool liikluse tipptunde,» ütles Novikov.

Kaubaliikluse spetsialistid ei ole jõudnud üksmeelele, kas lisanduvad ro-pax laevad tooksid kaasa kaubaliiklusmahtude kasvu või jagasid ümber olemasolevat liiklusvoogu. Tõenäoline on, et samaaegselt käivituvad mõlemad protsessid. Tihedama konkurentsi tingimustes langevad kaubaveo hinnad ning see võib osutuda mõnelegi logistikafirmale piisavaks ahvatluseks uute rekade lisamiseks Tallinn - Helsingi marsruudile.

Tallink nõuab võrdseid konkurentsitingimusi

Tallink Grupp teatas, et seoses muutunud konkurentsitingimustega kaalub ettevõte laeva Sea Wind tagasi suunamist Muuga sadamast Tallinna Vanasadamasse.

«Meie hinnangul annab konkurendi uue laeva opereerimine Tallinna Vanasadamast neile konkurentsieelise, mistõttu kaalub Tallink Grupp tõsiselt oma laeva Sea Wind tagasi suunamist Tallinna Vanasadamasse. Tallink ootab AS Tallinna Sadamalt turuosaliste võrdset kohtlemist,» kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. Sea Wind sõidab liinil Vuosaari-Muuga ning laeva kasutavad peamiselt treileritega rekad.

Ro-Pax tüüpi kaubalaev Sea Wind FOTO: AS Tallink Grupp

Eckerö Line teatas 6. mail, et toob alates juunikuust Tallinn-Helsingi liinile uue kaks korda päevas sõitva kaubalaeva, mis võtab pardale kuni 70 veoautot ja kuni 100 sõiduautot. Kaubalaeva ülesõit on plaanitud kestma kolm tundi ning sildumissadamaks teatas ettevõte oma pressiteates Tallinna Vanasadama A-terminali.

Eckerö Line Eesti filiaali juht Katrin Sirk-Aun kinnitas Postimehele, et ka Eckerö sooviks oleks viia kaubaautosid teenindav laevaliin Muugale.

«Eckerö Line ootab, et Tallinna Sadama ja linna koostöös jõutaks võimalikult ruttu vajaliku infrastruktuuri väljatöötamiseni Muuga sadamas,» ütles Sirk-Aun.

Tallinna Sadam: kohtleme turuosalisi võrdselt

Sirle Arro Tallinna Sadamast ütles, et teadaolevalt on Eckerö täiendava laeva puhul tegemist eellepinguga ja laeva ostu veel kinnitatud ei ole.

«Tallinna Sadama soov on suunata kaubavedudele keskenduvad ro-pax laevad Muuga sadamasse. Tegeleme infrastruktuuri kohendamise vajaduste kaardistamise ja sobivaks muutmise selgitamisega,» selgitas Arro. Muuga sadamas on ro-pax tüüpi laevadele sobilik infrastruktuur hetkel piiratum. Igale laevale tuleb eraldi vastavalt laeva tüübile ja kapteni nõudmistele ette valmistada ramp ja kai, näiteks seadistada vendrite tüüp ja kõrgus. Kuna kai ja rambi ettevalmistamiseks tuleb teha märkimisväärseid investeeringuid, saab sellega tegelema hakata siis, kui on kindel, milline laev tuleb, ütles Arro ning lisas, et hea äritava kohaselt kohtleb Tallinna Sadam sarnases turusituatsioonis olevaid kliente võrdselt. Arro meenutas, et kaubalaeva Sea Wind suunamine Muuga sadamasse oli kõikide osapoolte ühine otsus.

«Vastutustundlike ettevõtetena otsustasid nii Tallinna Sadam kui Tallink suunata kaubaveokid kesklinnast välja Muuga sadamasse, et vähendada liikluskoormust ja õhureostust kesklinnas. Väljastpoolt Eestit ja Tallinna tulevatel sõidukitel on hea võimalus hoida aega kokku, vältides kesklinna ning suunduda Tallinna ringteedelt otse Muuga sadamasse,» teatas Arro.

Soome poolel on ro-pax laevade väljumissadamaks Helsingi idapoolses äärelinnas asuv Vuosaari. Vuosaari asub linnulennult kõigest 15 kilomeetri kaugusel Helsingi kesklinnas paiknevast Länsisatamast, kuid arvestades Soome rannajoone keerukust ning liikluse tihedust, võib selle vahemaa läbimine maismaatranspordiga olla väga aeganõudev.