Eckerö ja Tallinki ro-pax laevade konkurents ähvardab Tallinna rekauputusega

Ka Eckerö Line teatas 6. mail, et toob alates juunikuust Tallinn-Helsingi liinile uue kaks korda päevas sõitva kaubalaeva, mis võtab lisaks rekadele pardale ka teatava arvu sõiduautodega reisijaid. Kaubalaeva ülesõit on plaanitud kestma kolm tundi ning sildumissadamaks teatas ettevõte oma pressiteates Tallinna Vanasadama A-terminali.

Tallinna Sadam: kohtleme turuosalisi võrdselt

Sirle Arro Tallinna Sadamast ütles, et teadaolevalt on Eckerö täiendava laeva puhul tegemist eellepinguga ja laeva ostu veel kinnitatud ei ole.

«Tallinna Sadama soov on suunata kaubavedudele keskenduvad ro-pax laevad Muuga sadamasse. Tegeleme infrastruktuuri kohendamise vajaduste kaardistamise ja sobivaks muutmise selgitamisega,» selgitas Arro. Muuga sadamas on ro-pax tüüpi laevadele sobilik infrastruktuur hetkel piiratum. Igale laevale tuleb eraldi vastavalt laeva tüübile ja kapteni nõudmistele ette valmistada ramp ja kai, näiteks seadistada vendrite tüüp ja kõrgus. Kuna kai ja rambi ettevalmistamiseks tuleb teha märkimisväärseid investeeringuid, saab sellega tegelema hakata siis, kui on kindel, milline laev tuleb, ütles Arro ning lisas, et hea äritava kohaselt kohtleb Tallinna Sadam sarnases turusituatsioonis olevaid kliente võrdselt. Arro meenutas, et kaubalaeva Sea Wind suunamine Muuga sadamasse oli kõikide osapoolte ühine otsus.