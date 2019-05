Raskustes BMW kasum kukkus olulisel määral

Mäletatavasti teatas Euroopa Komisjon aprilli alguses, et Saksa autotootjad BMW, Daimler ja Volkswagen tegid koostööd, et pidurdada emissioone vähendava autotehnoloogia arendamist.

Saksa autohiiu juht Harald Krueger jäi börsiteates siiski optimistlikuks, öeldes, et firma on siiski «raja peal» ja aasta lõpp peaks parem tulema, kuna müüki tulevad mitmed uued BMW mudelid, näiteks X7. Siiski pärsivad kasumlikkust suured investeeringud elektriautodesse, valuutakursside kõikumine ja toormehindade kasv.

BMW on lubanud hakata ka kõvasti kärpima, et kulusid kokku hoida. Eesmärk on säästa 2022. aastaks 12 miljardit eurot läbi «tõhususe parendamise», mille seas on ka tootevaliku keerukuse vähendamine.