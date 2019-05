Transpordiminister umbusaldas kolme Läti Raudtee juhtkonna liiget

Minister kohtus teisipäeval firma juhtkonnaga. LDz tegevust hinnates jõuti järeldusele, et ettevõttesse on ilmselt pugenud korruptsioon ja toimivad mitmesugused korruptsiooniskeemid. Ministeerium edastas vastava teabe ka korruptsioonitõrjebüroole.

«Esimene mulje on, et palju asju tehakse läbipaistmatult, see annab võimaluse mitmesugusteks skeemideks ja korruptsioonitegudeks,» ütles Linkaits. Ta lisas, et arvatavalt korruptiivseteks peetakse nii endisi kui ka praegusi tehinguid.