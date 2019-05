Odav Vene elekter pööras kaubamahud raudteel langusse

Põhjuslike seoste ahel on iseenesest lihtne. Eesti Energia on terve käimasoleva aasta kurtnud, kuidas meile jõuab odav, CO2 kvooditasu alt väljas Venemaa elekter. Esimeses kvartalis suurenes elektri import idanaabrilt lausa poolteist korda.

See muudab mõttetuks elektri tootmise põlevkivist, kuna turg on odavamat energiat täis. Kuna põlevkivi kaevandatakse vähem, tuleb seda ka vähem mööda raudteed vedada.

Põlevkivi moodustab Eesti sisestest raudtee-kaubavedudest küllaltki suure tüki. Laias laastus võib öelda, et kui kvartalis veetakse mööda raudteed 3,6 miljonit tonni, siis põlevkivi osa sellest on 0,5 miljonit tonni, selgitas Eesti Raudtee äriarendusjuht Arthur Raichmann.

Seetõttu ongi ühe kaubagrupi langus jõudnud märkimisväärselt lõppnumbritesse. Seda tunnistas ka Eesti Raudtee juht Erik Laidvee, kes ütles, et kui põlevkivi välja arvata, siis oli kasvõi märtsis veoste langus raudteel oluliselt väiksem, kõigest 3,5 protsenti.

«Põlevkivi veomahud on oluliselt vähenenud, aga samas algas möödunud aprillis aheraine vedu, mis peaks kohaliku veomahu plussi tooma,» rääkis Laidvee, lisades, et tervikuna on nad aastaks kavandanud 5 protsendilist veomahtude kasvu. «Vaatamata nõrgale esimesele neljale kuule loodame koostöös meie vedajatega seda siiski saavutada.»