GRAAFIK: Rootsi kroon kukkus 10 aasta madalaimale tasemele

Swedbanki valuutaturgude peaanalüütik Anders Eklof ütles Financial Timesile, et Rootsi kroon on valuuta, mida globaalsed riigid mõjutavad äärmiselt tugevasti.

Krooni langus hakkas kiirenema aprillis pärast seda kui sealne keskpank (Riksbank) andis mõista, et ei tõsta baasintressi, mis praegu on negatiivne ning jätkab võlakirjade tagasiostuprogrammi ehk rahatrükki.

Bloomberg kirjutab, et rahapoliitika kujundajad valuuta nõrgenemine eriti ei kõiguta, sest panga president Stefan Ingves ütles eelmisel nädalal, et nende eesmärk on inflatsioon, mitte valuutakurss, lisades, et nõrga krooni mõju hindadele on pikas perspektiivis piiratud.