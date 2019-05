USA kehtestab Hiinale uued tollid, süüdistab Pekingit lubadustest taganemises

USA on kehtestanud 10-protsendise imporditolli umbes 200 miljardi dollari väärtuses Hiina importkaupadele ning Hiina on vastanud omapoolsete tollidega Ühendriikide impordile. Alates reedest hakkab Lighthizeri sõnul kehtima samadele kaupadele aga 25-protsendine toll, mis võib teha lõpu paljude ettevõtete ja aktsiakauplejate lootustele, et nüüdseks pea 10 kuud kestnud kaubandussõda saab viimaks läbi. Lighthizer ütles meediale, et Hiina esindajad on taganenud mitmetest varem tehtud lubadustest ning ameeriklaste kannatus on katkemas.