Hiidude mobiiliheitluses kaldub kaalukauss Huawei poole

Nõudlus nutitelefonide järele on globaalselt vähenenud ja see peegeldub selgelt ka maailma suurimate mobiiltelefonitootjate kvartalitulemustes. Kahaneva läbimüügiga seisavad silmitsi nii Samsung kui ka Apple – suuruselt esimene ja kolmas mobiilitootja maailmas. Vähenenud nõudlus ei peegeldu aga Huawei müüginäitajates, neil on õnnestunud oma mobiiliäri hoopis laiendada.