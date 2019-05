Tapa vald ühendab kaks veeettevõtet

“Tegelikult on juba natukene hiljagi nende ühendamiseks,” leidis volikogu liige, endine Tapa vallavanem Alari Kirt. “Kohe pärast Tamsalu vallaga ühinemist pidanuks need ettevõtted liitma. Ma väga loodan, et uus ettevõte hakkab kiiresti tegelema praeguse Tamsalu Vee efektiivistamisega, sest selle ettevõtte majandusnäitajad on kurvad. Saame kaela suure kivi, ma väga loodan, et see ei hakka Tapa Vett vee alla vedama.”

Kirt vihjas öelduga asjaolule, et Tamsalu Vesi AS-i majandusnäitajad on aasta-aastalt kehvemaks läinud ja ettevõte toodab miinust. Tapa abivallavanem Andrus Freienthal ütles, et Tamsalu Vee majandusnäitajad ei ole valla juhtkonnale üllatus. “Tegelikult on AS-i Tamsalu Vesi hästi juhitud,” kinnitas ta. “Kehvade majandusnäitajate põhjus on asjaolus, et paljud suured veetarbijad on järjest ära kukkunud. Tamsalu Vee rajatised on aga heas seisukorras. Lihtsalt sama häda, mis paljudel sellistel ettevõtetel: vähe inimesi, vähe tarbijaid.”