Selgus vanalinnas asuva ministeeriumihoone salapärane ostja

RKAS-i kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper ütles, et Müürivahe 1/Harju 11 asuva kinnistu ostis H11 OÜ, mis kuulub AS-ile Harju Kek. Harju Keki tegevjuht Janek Lehtmets ütles, et tehing viidi alles lõpuni ja konkreetselt ei oska veel vastata, mida ja millal selle hoonega teha.

Tallinna vanalinnas aadressil Müürivahe 1/Harju 11 asuva kinnistu pindala on 1976 ruutmeetrit. Hooned on esmaselt kasutusele võetud 1957. aastal ning need asuvad muinsuskaitsealal.