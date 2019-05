Sõnajalad peavad maksma kahjutasu metsakultuuride hävitamise eest

Kontrolli käigus selgus, et Aidu tuulepargi alal on omavoliliselt ladestatud aherainet ligikaudu kahele hektarile, tekitades kahju metsakultuuridele. Lisaks peaks Aidu Tuulepark OÜ ja riigimetsa majandamise keskuse (RMK) vahel sõlmitud lepingute alusel olema liinitrassi laius tuulikute 19 ja 25 vahel maksimaalselt 20 meetrit. Aherainega on trass aga täidetud 40 meetri ulatuses.