Trump tekitas kahe Twitteri säutsuga maailma börsidel kaose

Mõlemad riigid on viimastel nädalatel teada andnud, et nad on jõudnud kaubanduskõnelustega lõpusirgele ja lepe on silmapiiril. Tuleval kolmapäeval peaks Washingtoni saabuma suur Hiina kaubandusdelegatsioon ning paljud analüütikud on näinud seda kui märki kõneluste lõppvaatusest. Nüüd kaalub Hiina mõnedel andmetel aga visiidi katkestamist ja läbirääkimiste pooleli jätmist.